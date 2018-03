La société de négoce Grands vins de Gironde et son ancien directeur des achats ont été jugés ce jeudi à Bordeaux pour tromperie sur la nature, la qualité et l’origine de la marchandise. Plus de 6000 hectolitres seraient concernés et des milliers de bouteilles auraient été commercialisées.

Bordeaux, France

C’est un rapport de la répression des fraudes d’Aquitaine publié en 2014 qui a mis en lumière un nombre "d’anomalies importantes " sur le site du négociant Grands vins de Gironde à Saint-Loubès.

L’inspecteur venu ce jour-là est reçu par Éric Marin, alors directeur des achats pour GVG et il relève des incohérences dans les quantités. Les volumes des cuves ne correspondent pas aux quantités inscrites dans le logiciel, on trouve 2000 hectolitres en moins dans l’une, 2000 hectolitres de trop dans l’autre. Après compléments d’enquête, la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) estime que 6000 hectolitres de vin seraient concernés.

Du vin de table mélangé à du Bordeaux

Après avoir signalé au parquet ce problème dans la gestion de la cuverie de GVG et des suspicions "d’assemblages douteux" une enquête a été menée par la police en 2017. Les différentes auditions font état de difficultés dans la gestion du chai et de problèmes sur l’étiquetage. En effet, des AOP étaient mélangés avec des AOC et avec des vins classiques selon les différentes enquêtes. Les millésimes, les châteaux et les appellations auraient donc été assemblés sans respecter les règles et commercialisés jusqu’en 2015.

A l’audience, la direction de la société Grands vins de Gironde, contrôlée par Philippe Casteja l’un des hommes les plus fortunés de France, n’était pas présente. Seul Éric Marin, ancien directeur des achats pour GVG s’est exprimé devant le tribunal.

Des assemblages connus dans toute la société ?

L’ancien directeur des achats a reconnu pendant l’audience "avoir fait des erreurs" mais n’évoque à aucun moment des consignes d’assemblages venues de sa hiérarchie. "On restera sur notre fin sur certaines questions" traduit l’avocat des parties civiles représentant la Fédération des Grands vins de Bordeaux, la Fédération des négociations de Bordeaux et Libourne et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Pour lui, comme pour l’Inao, en charge de la qualité, et la Confédération paysanne de Gironde, également partie civile, c’est l’image de toute une profession qui est entachée par cette affaire.

C’est toute l’appellation de Bordeaux, tout le patrimoine qui est menacé" la procureur

Le ministère public a requis 500.000 euros d’amende à l’encontre de la société Grands vins de Gironde, 10.000 euros à l’encontre de l’ancien directeur des achats. La décision sera rendue le 5 avril prochain.