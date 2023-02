Un négociant en chevaux gardois condamné dans une vaste affaire d'escroquerie à la viande chevaline

Un négociant en chevaux gardois a été condamné dans une vaste affaire d'escroquerie à la viande chevaline par le tribunal correctionnel de Marseille ce mardi. Ce négociant de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, aux confins du Gard et de l'Ardèche, faisait partie des 24 prévenus qui ont comparu pendant trois semaines dans ce procès hors-normes.

La fraude, qui aurait concerné au moins une trentaine d'animaux, avait été découverte il y a 10 ans. Un réseau vendait à des bouchers de la viande impropre à la consommation provenant de chevaux de laboratoire.

Le négociant gardois n'est pas considéré comme le principal responsable, mais il est désigné comme un protagoniste majeur de cette escroquerie par le tribunal. Il est condamné à deux ans de prison, dont six mois fermes à purger sous bracelet électronique, ainsi qu'à une interdiction d'exercer pendant cinq ans dans la filière équine et une amende de 20 000 euros. Il rachetait des chevaux réformés dans une ferme-laboratoire du groupe Sanofi en Ardèche pour à peine 10 euros pièce avant de les revendre à un grossiste de Narbonne avec un bénéfice estimé entre 500 et 800 euros par tête. Pour sa défense, il a affirmé ignorer qu'ils seraient destinés à la consommation.

De fait, ces animaux aurait du être envoyés à l'équarrissage après avoir servi à l'élaboration de sérums ou de vaccins, mais grâce à des documents falsifiés, le grossiste les vendait à des bouchers. Une fraude caractérisée même si, a posteriori, une expertise avait écarté tout risque toxicologique pour les consommateurs. (Avec AFP)