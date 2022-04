Un neveu gaze son oncle en Dordogne car il refuse de lui donner de l'argent

Deux hommes ont été arrêtés ce mercredi matin à Tocane-Saint-Apre en Dordogne par les gendarmes. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé et menacé l'oncle de l'un d'eux qui refusait de leur donner de l'argent.

L'information a été révélée ce mercredi 27 avril par nos confrères du journal Sud-Ouest : deux hommes ont été arrêtés à Tocane-Saint-Apre en Dordogne et placés en garde à vue après l'agression de l'un des membres de leur famille.

Selon les informations de France Bleu Périgord, il s'agit d'un homme qui s'en est pris à son oncle ce mardi soir car il refusait de lui donner de l'argent. Avec un ami, ils sont venus chez lui et l'ont aspergé de gaz lacrymogène par la fenêtre avant de le menacer. Ce mercredi matin, ces deux hommes, âgés de 21 et de 31 ans ont été interpellés par les gendarmes puis placés en garde à à vue pour violences avec arme en réunion et pour des menaces.