Un Nîmois recherche l'homme qui l'a aidé à sortir de chez lui lors d'un incendie

Dans la nuit du 24 au 25 juin, un important incendie avait ravagé l’atelier d’un ébéniste situé boulevard Talabot, à Nîmes. Les flammes avaient ravagé l’entrepôt. Sept personnes avaient été évacuées. Parmi elles, un voisin, Alexandre, 76 ans dont la maison est mitoyenne de l’atelier. Sa maison n'a pas été touchée par les flammes mais l'homme n'avait pas réussi à sortir seul. Il a été aidé par un passant, mais il n'a ni son nom ni son contact, et il aimerait vraiment le retrouver, et pour prendre de ses nouvelles, et surtout pour le remercier.

Dans la cour de sa maison, mitoyenne de l’atelier qui a brûlé, les traces de l'incendie voisin sont encore bien visibles. "ça, ce sont retombées d'amiante, décrit-il. Là, les volets roulants, ils sont tout fondus." Alexandre, 76 ans se rappelle de l'incendie qui a touché l'atelier de son voisin, ébéniste. Le 24 juillet dans la soirée, le septuagénaire a été réveillé par des cris. "j'ai entendu une dame hurler : "Il y a le feu dans ma maison !" Et quand j'ai vu toute cette fumée dans la cour et la chaleur que ça dégageait je me suis dit, "ce n'est pas possible, je ne peux pas descendre, je vais me faire piéger."

"Je me dis autant il peut être eu l'œil crevé, brulé, autant c'est la joue, autant il n'a plus rien il est guéri, ça me rend malade de penser à ce jeune" Alexandre, 76 ans

Le septuagénaire bloqué par la fumée, il ne pas pu sortir par l’entrée de sa maison. Il monte à l’étage, pour sortir par une fenêtre et rejoindre le balcon d’en face. Mais il ne peut traverser seul. Une voisine revient avec un homme. "Il est descendu sur ce petit cagibi et il m'a un peu forcé la main a descendre sur son dos. _Il a marché avec moi sur son épaule, comme un sac de patates_, et il m'a aidé à enjamber et à passer là, il m'a sauvé la vie".

Alors qu’ils descendent, des braises retombent. Le jeune homme est peut-être blessé. Une fois tout le monde à l'abri, il repart. "Je me fais du souci pour ce gars parce que je me dis autant il peut être eu l'œil crevé, brulé, autant c'est la joue, autant il n'a plus rien il est guéri, ça me rend malade de penser à ce jeune". Aujourd’hui, le septuagénaire souhaite le retrouver pour remercier le jeune homme, et s’assurer qu’il va bien.

Alexandre, 76 ans dans la cour de sa maison. © Radio France - Aude Lambert

L'incendie qui s'est déclenché boulevard Talabot, dans la nuit du 24 juin au 25 juin. - Alexandre B.

Vous pouvez joindre France Bleu Gard Lozère au 04 66 21 36 37