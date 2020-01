Un nîmois incarcéré pour actes de torture et barbarie sur sa compagne

Un homme âgé d'une trentaine d'années a été placé sous mandat de dépôt ce mardi. On le soupçonne d'actes de torture et barbarie sur sa compagne. Conduite à l’hôpital de Nîmes, les examens ont mis au jour de multiples coups de marteau, des brûlures et ses membres inférieurs avaient été ébouillantés.

Nîmes, France

Une information judiciaire a été ouverte ce mardi par le parquet de Nîmes pour "violences et actes de tortures et de barbarie". L'auteur, un homme âgé d'une trentaine d'année a été incarcéré à l'issue de sa présentation tard dans la soirée devant le Juge des libertés et de la détention. il encourt les assises et jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Dimanche dernier en fin de journée rue de Beaucaire à Nîmes, sa concubine âgée elle aussi d'une trentaine d'années, avait elle même prévenue les secours après une nouvelle altercation.

Une volonté apparemment manifeste de torturer

Une grande misère sociale, une grande détresse psychologique, voila le tableau. L'auteur comme la victime sont d'ailleurs placés sous curatelle. Pour autant, un déferlement de violence dont les circonstances restent encore à déterminer. Un examen à l’hôpital à frémir. Les jambes de la trentenaire ébouillantées, des coups de marteau relevés sur le corps, des coups portés également avec les lattes en bois du lit. 10 jours d'Itt. Des ecchymoses nombreuses, des traces terribles y compris de brûlures au briquet. Traces récentes et aussi anciennes qui laissent penser qu'elles remontent au minimum à décembre dernier.

La victime a décrit l'horreur, l'auteur reconnaît à peine

Entendu après les examens à l’hôpital, "la victime n'a pu que décrire le calvaire qu'elle à vécu", précise le procureur de Nîmes. Quant au trentenaire, explique Eric Maurel, "il reconnait ad minima les faits, mais la volonté de torturer semble manifeste". Semble parce qu’avec l'information judiciaire des expertises psychiatriques complètes seront effectuées afin de déterminer la capacité de discernement de deux acteurs de ce drame et si cette intention est vraiment caractérisée.