Un Niortais condamné à six ans de prison ferme pour la détention de 151.871 images pédopornographiques

Par Marie-Coralie Fournier, France Bleu Poitou et France Bleu

Un Niortais de 28 ans a été condamné à six ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Niort. Il a été jugé ce vendredi en comparution immédiate, après la saisie de plus de 151.000 images pédopornographiques sur son ordinateur et son téléphone. C'est sa troisième condamnation.