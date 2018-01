Un jeune homme de 29 ans a été condamné à 30 mois de prison dont 18 mois ferme par le tribunal correctionnel de Niort ce lundi. Ce récidiviste comparaissait pour trafic de stupéfiants et détention d'arme.

Niort, France

Au départ, le prévenu devait être jugé avec quatre autre personnes dans le dossier dit "du Petit Paradis". C'était le 15 décembre dernier. Quatre hommes avaient été condamnés à des peines de prison ferme pour trafic de drogue dans le quartier de la colline Saint-André, à Niort - on a par ailleurs appris ce lundi que l'un d'eux fait appel. Lui avait demandé un délai pour préparer sa défense et son dossier avait été renvoyé. Le revoilà donc à la barre du tribunal correctionnel ce lundi, poursuivi pour trafic de stupéfiants et détention d'armes.

5000 euros cachés dans une cloison, derrière des fils électriques

Lors d'une perquisition, les policiers trouvent dans des dépendances de son logement quartier de la gare, à Niort, plusieurs éléments : des pieds de cannabis, de l'herbe, des emballages vides de cocaïne, 5000 euros cachés derrière une cloison derrière des fils électriques, une presse de 20 tonnes, un livre de compte mais aussi des armes de poing. Deux pistolets 7.65. Un hors d'état de marche sous le canapé et un autre, chargé celui-là, dans le meuble à chaussures. A la barre l'homme a pour chaque chose une explication. La presse ? C'était "pour des roulements de voiture". La drogue ? "Je suis consommateur". Les armes ? "Dans ma vie passée j'ai quelques conflits avec des gens donc au cas où", justifie le Niortais de 29 ans également pris en photo lors des surveillances avec une arme de guerre, type pistolet mitrailleur. "Un jouet", assure-t-il.

"On veut lui faire porter un costume trop grand", estime l'avocat de la défense

L'homme a déjà 20 mentions à son casier judiciaire. Il est en récidive pour les armes comme pour le trafic de drogue. Né au Brésil, il est adopté mais connait une situation familiale compliquée. Il tombe dans la délinquance alors qu'il est encore mineur. Pour le procureur de la République pas de doute, "la réalité du trafic est démontré", il requiert quatre ans de prison ferme. Ce n'est pas l'avis de l'avocat de la défense : "On a rien !", lance-t-il. "D'éléments mis bout à bout on peut peut-être penser que mais vous ne démontrez rien du tout. On veut lui faire porter un costume trop grand", ajoute-t-il.

Le prévenu, qui vient d'être papa une 3e fois, est finalement condamné à 30 mois de prison dont 18 ferme, une obligation de travail et de soins, et une nouvelle interdiction de détention d'armes.