Un Niortais de 17 ans incarcéré pour trafic de drogue

Un jeune homme de 17 ans, habitant Niort, a été incarcéré ce dimanche pour vente de drogue. Sur lui, les policiers ont trouvé 450 €, huit grammes de cocaïne et sept grammes d'héroïne.

Un jeune niortais de 17 ans a été incarcéré pour trafic de stupéfiants ce dimanche 2 mai. Samedi, en marge du défilé du 1er mai dans le quartier du Clou Bouchet, il a été interpellé en début d'après-midi. Les policiers le repèrent dans un point de deal connu dans le quartier, le city stade. Sur lui, ils ont trouvé 450 €, huit grammes de cocaïne et sept d'héroïne, près à consommer.

En garde à vue, il a déclaré une fausse identité et être majeur. Il s'agit en fait d'un jeune homme de 17 ans déjà connu de la police et sous mandat d'arrêt d'un juge pour enfant, déjà pour des faits de trafic. Il a été mis en examen et incarcéré à l'établissement pénitentiaire pour mineurs d'Orvault près de Nantes.