Un non-lieu dans l'affaire Moussa, tué à 14 ans dans une fusillade à Trappes dans les Yvelines

C'était en mai 2015, Moussa, un collégien de 14 ans est tué dans une fusillade à Trappes, dans les Yvelines. Ce mercredi 28 juillet, un non-lieu a été décidé par le Parquet de Versailles. L'enquête n'a pas permis d'identifier l'auteur des faits. Est-ce-que Moussa était directement visé ou était-il une victime collatérale ? Pas de réponse non plus.

Six ans d'enquête

Moussa, 14 ans et inconnu de la police, avait été la cible d'une fusillade dans le quartier Albert-Camus à Trappes. Une douzaine de douilles avaient été retrouvées sur les lieux. L'adolescent est décédé d'un tir dans l'abdomen. En plus de six ans d'enquête, aucun suspect n'a été interpellé.