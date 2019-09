Un non-voyant et son chien chassés d'un restaurant à Martigues

Un nouveau scandale touche un non-voyant et son chien guide, cette fois à Martigues. Sylvain, la personne qui l'accompagne et son chien guide ont été priés de quitter un restaurant estimant que le chien allait salir la moquette de l'établissement.

Sylvain et sa chienne ont été priés de partir à cause de la moquette du restaurant

Martigues, France

En fin de semaine dernière, Sylvain, non-voyant, et son chien ainsi que la personne qui l'accompagne ont connu une mésaventure dans le restaurant "Au Bureau" de la Zac de Figuerolles de Martigues. Venus pour déjeuner, Guillaume qui accompagne Sylvain, non-voyant et sa chienne "Idem" ont décidé de s'installer en terrasse dehors. Mais très vite, ils se rendent comptent qu'il fait trop chaud pour la chienne. Les deux hommes décident alors de se mettre à l'intérieur, et c'est là que les choses se compliquent.

D'abord, la serveuse essaie de leur expliquer que le chien n'est pas le bienvenu dans l'établissement. Elle fait appel au manager, qui explique qu'il n'est pas question que l'animal entre car la moquette est neuve. Il ne veut pas du chien à l'intérieur.

Le restaurant propose une table près des toilettes, là où il n'y a pas de moquette au sol

Sylvain et son accompagnant expliquent que la loi l'y oblige, le ton monte devant les autres clients, le gérant du pub propose alors une table à l'écart, près des toilettes, à un endroit où il n'y a pas de moquette...Une humiliation de trop pour Sylvain et Guillaume, qui décident de quitter l'établissement et d'avertir le commissariat de police.

Une procédure est en cours devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence. Le directeur général de l'enseigne nationale s'est excusé. Mais l'attitude du restaurant fait bondir Patricia Gienta, responsable de la Fédération des Chiens guides d'aveugles dans les Bouches-du-Rhône.