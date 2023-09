Un nord franc-comtois de 46 ans jugé ce mercredi à Vesoul pour viol et agression sexuelle envers 4 fillettes

Un procès de 4 jours s'ouvre ce mercredi à la cour criminelle départementale du Territoire-de-Belfort à Vesoul, où un nord franc-comtois de 46 ans comparait pour viol et agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Quatre fillettes figurent parmi les victimes, dont la fille de l'accusé.

Le mis en cause avait été interpellé en octobre 2020 , après des révélations de deux de ses nièces. Les fillettes étaient âgées de 4 et 5 ans au moment où les agissements du mari de leur tante auraient débuté. Des agressions commises lors de vacances au ski ou de visites familiales au domicile du mis en cause, à Vescemont.

L'ensemble des faits qui sont reprochés à cet ex-pompier professionnel - viol sur mineur de moins de 15 ans, agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et détention d'images pédopornographiques - s'étalent sur une période de dix ans, de 2010 à 2020.

Agression sexuelle incestueuse

La fille de l'accusé est venue s'ajouter à la liste des victimes. Le quadragénaire conteste fermement cette accusation de geste incestueux. Sa fille était âgée de 4 ans au moment de son interpellation. La quatrième victime est une jeune amie de celle-ci.

L'épouse du mis en cause a mis fin à ses jours au lendemain de la mise en examen de celui-ci. Elle était mère de trois filles en tout, dont la dernière était âgée de 18 mois au moment des faits.

Une fille ainée, 5e victime

Depuis, la fille ainée de l'accusé a dénoncé des faits de même nature après la clôture de l'instruction. Sa plainte est prise en compte dans le cadre d'un nouveau dossier, pour lequel l'accusé risque donc un deuxième procès.

Les recherches ont également permis de découvrir des images pédopornographiques sur l'ordinateur du mis en cause.

Il sera jugé par une cour criminelle, constituée pour juger plus vite les crimes passibles d'une peine de 15 à 20 ans de réclusion, comme le viol sur mineur, et non une cour d'assises.