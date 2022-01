Un Nordiste va passer devant le tribunal de Cambrai, ce jeudi 27 janvier, pour avoir enlevé et séquestré sa belle-fille de 18 ans. La jeune fille avait déménagé en Moselle contre l'avis de son beau-père et sa mère.

Un Nordiste devant la justice pour l'enlèvement et la séquestration de sa belle-fille en Moselle

Un Nordiste de 33 ans va passer devant le tribunal correctionnel de Cambrai, ce jeudi 27 janvier. Il est accusé d'avoir enlevé et séquestré sa propre belle-fille âgée de 18 ans. La jeune fille était partie depuis quelques temps vivre chez son petit-ami, près de Metz, en Moselle. Son beau-père et sa mère n'étaient manifestement pas d'accord. Ils ont imaginé un plan très élaboré pour la ramener dans le Nord.

Ligotée et bâillonnée avec la complicité de ses amis

D'abord, ils se sont acheté la complicité de deux amis du jeune couple. Ils leur offrent 1.000 euros pour organiser un dîner chez eux à Buding, du côté de Thionville. Un des amis a pour mission éloigner quelques instants le petit copain de la jeune Nordiste. Elle se retrouve alors seule dans la maison, avec seulement une de ses amies, en réalité complice de l'enlèvement.

C'est à ce moment que son beau-père entre, la ligote et la bâillonne avec des liens en plastique. Il la fait ensuite entrer la voiture, où l'attend sa mère. Tous les deux la ramènent alors jusqu'à leur domicile, près de Cambrai.

C'est le petit-ami de la victime qui a immédiatement appelé les gendarmes. Le beau-père a été interpellé lundi 24 janvier et placé en détention provisoire. La mère de la victime et lui doivent passer devant le tribunal correctionnel de Cambrai pour enlèvement et séquestration ce jeudi 26 janvier. Les deux Mosellans seront eux convoqués en mai pour complicité.