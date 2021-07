Un Nordiste en garde à vue pour avoir harcelé une actrice de la série Killing Eve

Jodie Comer 28 ans a reçu 2 prix en Angleterre pour l'interprétation de Villanelle, la tueuse de la série Killing Eve diffusée sur Canal + et TF1 séries. Et elle fascinait un habitant de Roubaix âgé de 44 ans. Il y a plusieurs mois, il lui a adressé des messages d'amour sur les réseaux sociaux mais n'ayant pas eu de réponse, il a fouiné et trouvé ses coordonnées personnelles pour continuer son entreprise de séduction. Sans aucune nouvelle, le Roubaisien a alors cherché des renseignements et a contacté sur les réseaux sociaux et par mail les membres de la famille de Jodie Comer et notamment ses parents. Des dizaines de messages ont été envoyés jusqu'au dérapage.

Amour et haine

L'actrice a fini par porter plainte ces dernières semaines quand le quadragénaire a transformé ses messages d'amour en messages de menace. Selon nos informations, dans ses derniers échanges, il se disait prêt à se rendre en Angleterre pour faire un carnage.

La justice Anglaise a pris ces menaces au sérieux et a demandé l'assistance de la France. Le parquet de Lille confirme que "dans le cadre d’une demande d’entraide européenne, un homme a été placé en garde à vue pour des faits de harcèlement à l’encontre d’une actrice anglaise. Des expertises complémentaires ont été ordonnées". Une enquête a été ouverte.