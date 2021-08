Un nordiste suspecté d'avoir prostitué une adolescente de 16 ans à Lens en détention provisoire

L'enquête avait commencé il y a plusieurs mois, quand des passes avaient été signalées dans un appartement du centre-ville de Lens en avril. Rapidement, un système bien organisé était découvert par les enquêteurs. Une jeune fille de 16 ans, signalée en fugue, utilise la plateforme Airbnb pour louer sous un faux nom un logement. C'est là que des relations sexuelles tarifées ont lieu à de nombreuses reprises. Une autre femme, majeure, participe aussi.

Un homme originaire de Wattrelos est soupçonné d'être à la tête de cette organisation. Il aurait pu récupérer jusqu'à 1 500 euros par jour. Il a été interpellé en début de semaine, placé en détention provisoire avant d'être présenté cet après-midi en comparution immédiate au tribunal de Béthune.

Le suspect aussi poursuivi pour séquestration

Au cours de ses auditions, le suspect est resté en grande partie muet mais il nie les faits en bloc. Il reconnaît avoir eu des relations de couple avec la jeune fille de 16 ans, mais explique qu'il ignorait son âge selon son avocate. Lors de l'audience, il a demandé le report de son procès. Le tribunal a décidé de son placement en détention provisoire pour éviter toute pression sur les deux jeunes femmes.

Cet homme est déjà connu de la justice. Son casier judiciaire est quasiment vierge, mais il est poursuivi dans une autre affaire, pour des faits de viol et de séquestration à Lille. Pour cette affaire, il a déjà effectué plus d'un an et demi de détention provisoire quand il était mineur, et était toujours sous contrôle judiciaire.