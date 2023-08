Un Normand fait la sieste à la plage et oublie sa fillette dans son van en pleine canicule

D'après la gendarmerie, on n'est pas passé loin du drame. Ce samedi 19 août, ce sont des passants qui ont été intrigués en entendant des cris en provenance d'un van aménagé garé sur le parking d'une plage de Saint-Tropez dans le Var. Ils comprennent alors qu'un enfant est à l'intérieur dans un habitacle surchauffé. Ils appellent alors les sauveteurs de la plage et les gendarmes qui sur place et sans moyens pour identifier les propriétaires du véhicule, décident de briser une vitre pour dévérouiller le van, tombant alors sur une petite fille dans un état de déshydratation avancé.

"Installée dans le van pour se reposer"

Comment s'est elle retrouvée enfermée dans le véhicule? C'est le père finalement arrivé sur les lieux qui va l'expliquer aux gendarmes. Sa fille de 3 ans étant fatiguée, il l'avait installée à l'intérieur du van pour qu'elle se repose tandis qu'il était reparti sur la plage. Sauf qu'il s'est assoupi : une sieste trop longue! La fillette est restée prisonnière durant quelques heures et aurait pu perdre la vie si elle n'avait pas eu la force de crier pour attirer l'attention de passants. Elle a finalement été évacuée au centre hospitalier de Fréjus en observation. Son père, lui, sera convoqué devant le tribunal de grande instance de Draguignan dans le Var.