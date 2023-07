Un notaire suspecté d’escroqueries dans la région de Béziers sous les verrous

Un notaire à la retraite, ayant exercé dans le Biterrois, a été placé en détention provisoire en décembre 2022. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Béziers. Ce professionnel d’une soixantaine d’années, récemment à la retraite, est suspecté d’avoir modifié de manière frauduleuse des testaments au profit d’une société dont il serait gérant. Le préjudice s’élèverait à plus d’un million d’euros selon nos informations (détournement financier, assurance vie et immobilier).

ⓘ Publicité

L’alerte a été donnée par Tracfin. Ce service de renseignement français est spécialisé notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, mais aussi contre la fraude fiscale, sociale et douanière. Des mouvements suspects auraient été relevés avant le Covid-19, en 2020. Le parquet de Béziers aurait alors été alerté de transferts financiers irréguliers et douteux via une société.

Le suspect était à son compte depuis le début des années 90 dans une commune à l’ouest de Béziers (communauté de communes de la Domitienne). En raison de la présomption d’innocence, nous avons fait le choix de ne pas l’identifier et de ne pas le localiser.

Les testaments d’une dizaine de familles dont il avait la charge auraient été détournés au profit d’un même légataire universel, qui était l’une de ses proches, aujourd’hui décédée (le légataire universel est la personne que le testateur désigne pour recevoir tout ou partie de son patrimoine -ou des biens déterminés- au moment de son décès, ndlr). Sa complice, ancienne professionnelle de l'immobilier, aurait directement perçu ces héritages. Les fonds auraient ensuite transité sur ses comptes via une société dont il était l’actionnaire principal. Les victimes seraient des personnes isolées, sans héritier réservataire.

Beaucoup de questions en suspens

Le notaire et sa complice présumée sont-ils les seuls impliqués ? Les testaments doivent être enregistrés dans un délai de trois mois. Comment personne ne s'est aperçu que le légataire désigné était identique dans de nombreux procès verbaux ? Y a-t-il eu défaillance à plusieurs étages ? Dans le mois qui suit, le notaire a l'obligation d'adresser une copie du testament au greffe du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession.

L’enquête doit à présent déterminer le nombre de victimes. Abus de faiblesse ? Les victimes ne semblent pas avoir été choisies au hasard. Les proches n’ont jamais eu de doute sur les testaments fournis. "Je n’ai rien vu. Je suis même surprise qu’il ait pu le modifier ", confie une famille souhaitant garder l’anonymat. Alors les signatures ont-elles été imitées ? Comment les victimes étaient-elles identifiées ? Bien des questions restent en suspens.

Contacté jeudi dernier, le parquet de Béziers n’a souhaité faire aucun commentaire en raison du secret de l’instruction et afin de préserver les investigations en cours.

Ce détournement, s'il est confirmé, n’est pas unique en France. Les médias se sont fait l'écho, ces derniers mois, de nombreux faits similaires, avec des préjudices tout aussi important comme en Corrèze, et dans l'Allier. Ces détournements sont passibles de la cour d’assises. En début d’année, un notaire installé en Corrèze a été condamné à dix ans de prison ferme pour avoir détourné les héritages de sept familles endeuillées.