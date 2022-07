Un nourrisson mordu dans le Gard, et pas par un animal mais bien par un humain

C'est difficile à entendre, à imaginer, mais c'est bien un humain -et pas un animal- qui a mordu un bébé de quelques mois en fin de semaine dernière, dans le Gard.

Un bébé de 6 mois a été mordu au visage et au bras, dans le Gard, en fin de semaine dernière. Mordu .. au sang, à plusieurs reprises. Des blessures graves. Suffisamment pour que ce bébé ait dû être transporté aux urgences pédiatriques, à l'hôpital Carémeau à Nîmes, comme l’ont révélé nos confrères d’Objectif Gard. Ses jours ne sont pas en danger, heureusement. Plus surprenant encore, et pas de doute, apparemment, pour les enquêteurs : ce n'est pas un animal, un chien par exemple, qui a mordu l'enfant. Mais bien.. un humain.

Qui, et pourquoi ? C'est ce que doit déterminer l'enquête des gendarmes. Des analyses dentaires sont en cours. Cet acte inqualifiable s'est produit apparemment dans un village autour de Nîmes. Une enquête pour « violence sur un mineur de moins de 15 ans » est ouverte.