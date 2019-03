Un nouveau braquage de bar tabac dans la Somme

Un bar tabac a été braqué tôt ce mardi matin, vers 4 heures à Rollot, dans le sud de la Somme près de Montdidier. Plusieurs malfaiteurs ont attaqué "le 3 M" et dérobé près de la totalité du stock de tabac et des jeux à gratter. Le préjudice est estimé à au moins 10.000 euros.

Rollot, France

Effraction à coups de barre à mine

"Ils ont fracturé le rideau de la porte d'entrée avec une barre à mine apparemment", raconte Corinne Szafranize. La gérante de l'établissement n'était pas sur place cette nuit en revanche sa belle mère, âgée de 81 ans et son fils dormaient dans le logement attenant au bar tabac.

"L'alarme s'est mise en route, les fumées également mais ils ont quand même réussit à rentrer", poursuit Corinne Szafranize. "Ils ont dévalisé tout le rayonnage tabac, les cartouches qui étaient en réserve dans les tiroirs en dessous". Elle estime le préjudice à au moins 10.000 euros.

La caisse ou je te tue

La gérante raconte aussi que les braqueurs sont passés par une porte au fonds du bar. "Ils ont dû croire que c'était la réserve. C'est une chambre ou ma belle-mère dort. Ils lui ont dit la caisse ou je te tue". Les malfaiteurs ont pris la fuite. Une enquête de gendarmerie menée par les brigades de Roye et Montdidier est ouverte. La fédération des buralistes de la Somme estime qu'il y a au moins entre dix et quinze braquages de bar-tabac par an dans le département.