Des chiens et des chiots "stockés" en plein soleil et sans eau à Nîmes

Par Ludovic Labastrou, France Bleu Gard Lozère

Un homme de 35 ans répondra en novembre prochain devant le tribunal correctionnel de Nîmes de sévice grave et acte de cruauté sur animal. Il parquait, en plein soleil et sans eau, une quinzaine de chiens et de chiots sur un terrain agricole. Il a été interpellé ce jeudi.