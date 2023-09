Un nouveau commandant en second à la compagnie de gendarmerie de Bayonne

Il était en poste à la gendarmerie de Palaiseau, dans le département de l'Essonne. Direction le sud de la France et le Pays basque pour le capitaine François Duchamp qui, depuis le 1ᵉʳ août dernier, a pris ses nouvelles fonctions à Bayonne. À la caserne Marracq, il est désormais commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Bayonne. Numéro trois dans la hiérarchie locale. Il remplace à ce poste le capitaine Didier Avignon qui a pris la direction de Mont-de-Marsan cet été.

Passage par la gendarmerie mobile

C'est en février 1993 que le jeune François Duchamp décide de rejoindre la Gendarmerie Nationale. Après sa formation initiale de sous-officier à Tulle, il est envoyé faire ses classes en outre-mer sur l'île de Saint-Martin dans les Caraïbes. Il y passe dix-neuf mois. Puis, il intègre l'école de gendarmerie de Montluçon. Il va rejoindre l'escadron de gendarmerie mobile de Strasbourg et va y rester six ans et demi. Il rejoint ensuite Sainte-Foy-la-Grande en Gironde en 2002, passe par la Dordogne et revient en Gironde en 2015. François Duchamp est alors officier.

Fan de l'Aviron Bayonnais

Après quatre années passées à la tête de la brigade territoriale de Gujan-Mestras, sur le basin d'Arcachon, il part pour Palaiseau et c'est donc à 50 ans que ce père de famille, marié avec deux enfants, arrive au Pays basque. Supporter du club de rugby de l'Aviron Bayonne depuis longtemps, il a déjà son abonnement en poche. Sous la direction du commandant Guillaume Favard, il va mener ses opérations avec 150 gendarmes sur un territoire de 2 100 kilomètres².