Un nouveau couvre-feu à Montbéliard après les incidents à la Petite Hollande

Après les nouveaux incidents à la Petite Hollande, à Montbéliard, dans la nuit de dimanche à lundi, la maire de Montbéliard, Marie Noelle Biguinet, a décidé d'instaurer un couvre feu pendant deux semaines pour les mineurs de moins de seize ans (de 22 heures à 6 heures du matin). Marie-Noëlle Biguinet parle de de scènes de "guérilla" qui ne sont pas acceptables.

"Les habitants sont excédés, je comprends leur colère (...) il n'y a aucune raison de se déchaîner de cette manière-là contre les équipements publics, et en ayant un comportement avec les forces de l'ordre qui est de l'ordre de la guérilla, c'est tout à fait inacceptable", a-t-elle déclaré à France Bleu Belfort Montbéliard.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des jeunes habillés de noir et masqués s'en sont pris à deux poteaux de vidéo protection. Ils ont détruit deux caméras et en ont abîmé une troisième. Une voiture a été incendiée. Au plus fort des affrontements, une quarantaine de jeunes étaient mobilisés face à une trentaine de policiers et gendarmes qui ont fait usage de gaz lacrymogène et de LBD.