Un nouveau départ de feu en Dordogne dans les bois de la Double déjà touchés par les incendies

Deux hectares de forêt de résineux ont été détruits par un nouvel incendie dans la forêt de la Double ce mardi. "Les pompiers sont arrivés vers 16h30" explique l'adjoint au maire d'Eygurande-et-Gardedeuil. Daniel Gonthier est sur place, il décrit des flammes qui commencent à "dépasser les pins". Le feu est parti d'après lui "en bordure de route" au lieu dit le Bost sur la route des Bois. Ce sont des passants qui ont prévenu les gendarmes et les pompiers vers 16h.

65 pompiers mobilisés

65 pompiers venus de 11 centre de secours ont été mobilisés. Il sont arrivés avec une trentaine d'engins de lutte contre les incendies et ils sont aidés dans les airs par un avion DASH, le "Milan 79" et par un hélicoptère bombardier d'eau. le feu est localisé dans un bois et il n'y a pas d'évacuation en cours. Selon l'adjoint d'Eygurande-et-Gardedeuil, il y a déjà eu "deux départs de feu dans le secteur la semaine dernière".

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix