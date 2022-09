Un nouveau départ de feu en forêt de la Double en Dordogne vite maîtrisé par les pompiers

Vendredi, samedi, dimanche. Chaque jour ou presque un nouveau départ de feu est déclaré en forêt de la Double. Ce dimanche 11 septembre, les pompiers sont rapidement intervenus pour noyer les flammes qui ont détruit 300 mètres carrés de végétation près du lieu-dit Le Brouillet, dans les bois au nord de Ménestérol. Le feu a été éteint en un peu plus d'une heure, selon les gendarmes.

Selon la maire de la commune, Rozenn Rouiller, un départ de feu a déjà été signalé la veille à 500 mètres de là, plus à l'Est. Vendredi, trois départs de feu ont été signalés à quelques minutes d'intervalle, là aussi dans le secteur immédiat, au Petit Brouillet, et à Chante-Alouette sur la commune voisine d'Eygurande-et-Gardedeuilh.

Le même secteur que le feu qui a brûlé 17 hectares vendredi soir

L'un de ces départs a brûlé 17 hectares de feu et mobilisé une centaine de pompiers, un avion Dash et un hélicoptère bombardier d'eau. Les sapeurs ont même du passer la nuit et une partie de la journée de samedi sur place.

La gendarmerie se déplace systématiquement pour enquêter sur ces incendies, dès lors qu'ils sont inexpliqués. Selon le parquet de Périgueux, sur une trentaine de feux détectés dans la Double entre mi-juillet et fin août, une origine criminelle était soupçonnée pour au moins la moitié.