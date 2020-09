Un nouveau directeur adjoint de la police en Vaucluse

Un nouveau directeur départemental adjoint de la police est en poste en Vaucluse depuis quelques jours. À 38 ans, le commissaire Vincent Dariet dirigeait auparavant la sûreté à La Réunion. Ce fils de gendarme a aussi travaillé à Marseille. Il souhaite renforcer la lutte contre les trafics de stupéfiants et mieux prendre en compte les femmes victimes de violences en Vaucluse.

Ne pas faire du chiffre, mais assurer la tranquillité de tous

En Vaucluse, le commissaire Vincent Dariet appliquera évidemment les consignes du ministre de l'intérieur, notamment pour communiquer régulièrement les chiffres de la délinquance. Il assure qu'il ne fera pas de politique du chiffre : "il ne faut pas lâcher les autres phénomènes de délinquance. Les contrôles routiers sont très fréquents. Il y a des contrôles d'alcoolémie tous les jours. En matière de stupéfiants, on en parle beaucoup pour valoriser nos actions. Il y a assez d'effectifs pour assurer la tranquillité de tous les vauclusiens. Il faut lutter au quotidien contre tous les phénomènes de délinquance."

Prendre au sérieux la parole des femmes victimes de violence

En Vaucluse, le commissaire Vincent Dariet veut lutter contre les cambriolages et les trafics de drogue. Il souhaite aussi que la police suive les mouvements de société pour lutter contre les violences faites aux femmes : "l'épisode #MeToo a libéré la parole. Il faut encourager le réflexe de faire appel à la police et la gendarmerie. On est là pour accompagner un changement des mentalités. Il y a un travail des assistantes sociales et des psychologues de la police pour encourager la libération de la parole. Si des femmes victimes m'écoutent - ou me lisent - le message à leur faire passer est 'n'ayez pas peur de dénoncer ces violences, vous allez être prise au sérieux' par les enquêteurs."