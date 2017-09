Un nouveau directeur départemental adjoint de la sécurité publique en Vaucluse

Guillaume Mauger est arrivé en Vaucluse après quatre années passées au service de protection des personnalités.

Un nouveau venu au commissariat d'Avignon : Guillaume Mauger, 40 ans, est le nouveau directeur départemental adjoint de la sécurité publique (DDSP) en Vaucluse. Il vient de passer six ans au service de la protection (SDLP), où il a contribué à assurer la sécurité du Premier ministre, de Barack Obama ou encore de Shimon Peres.

Parmi ses priorités qui sont aussi celles de la DDSP, "se prémunir contre les actes terroristes", lutter contre les cambriolages et le trafic de drogue important.

La cocaïne est de plus en plus présente, avec des saisies qui se montent à "plus de 2,7 kg" depuis le début de l'année en Vaucluse.