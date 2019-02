Un nouveau gros réseau de trafic de drogue démantelé par la police à Annecy.

Neuf hommes d'origine albanaise ont été arrêtés vendredi dernier en Haute-Savoie. Lors des perquisitions, les policiers ont saisi plus d'1kg d'héroïne, 10 kg de produits de coupe, 17.400 euros, et deux armes de poing.

Plus d'1 kg d'héroïne pure, 400 g de cocaïne, 10 kg de produits de coupe, et 17400 euros, saisis

Annecy, France

Cela fait un an que le groupe Stupéfiants de la sûreté urbaine du commissariat d'Annecy surveillait ce réseau agissant sur l'agglomération d'Annecy, en de multiples points de vente dont l'un près des Galeries Lafayette en centre-ville, et à proximité du Fier du parcours gymnique de Meythet.

Un coup de filet sur plusieurs lieux en même temps

Vendredi dernier, alors que, coïncidence, le tribunal correctionnel d'Annecy condamnait un précédent réseau de trafiquants à de lourdes peines d'emprisonnement (huit et neuf ans de prison ferme pour plusieurs ressortissants albanais), 25 policiers opéraient un vaste coup de filet en plusieurs lieux du département.

100 kg de drogue en quelques semaines

En début de matinée, neuf hommes, albanais, tous âgés entre 20 et 32 ans, étaient interpellés à Annecy, Annemasse, Gaillard, et Viry. Lors des perquisitions, étaient saisis, 1,1Kg d'héroïne, 400g de cocaïne, 10 Kg de produits de coupe (75Kg avaient déjà été saisis dans le courant du mois de janvier), 17.400 euros, et deux armes de poing.

Les policiers estiment avoir intercepté l'équivalent de 100Kg de produit fini, des doses d'héroïne qui auraient été vendues 100 euros les 5 grammes sur le bassin annécien, soit un total de deux millions d'euros.

Au terme de leur garde à vue, ce mardi, les neuf hommes ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants, et incarcérés dans diverses maisons d'arrêt de la région.