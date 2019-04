EN IMAGES - Un nouveau laboratoire pour la police technique et scientifique à Nice

La police technique et scientifique dispose d'un laboratoire rénové à Nice. Douze techniciens en blouses blanches aident à résoudre les enquêtes de tout le département, en analysant des traces et indices prélevés sur les lieux d'un crime ou d'une infraction.

Bienvenue dans les locaux de l'identité judiciaire à Nice, là où travaille la police technique et scientifique. Des techniciens sont équipés d'un plateau technique rénové pour analyser les traces et indices récupérés sur des scènes de crime, d'enlèvements, de cambriolages... Ils recherchent des éléments permettant de remonter jusqu'aux auteurs d'infractions.

La police technique et scientifique de Nice intervient aux côtés des policiers de la sécurité publique et des enquêteurs de la police judiciaire. Chaque année, des milliers de pièces prélevées sur les lieux d'une infraction, arrivent au laboratoire.

Un équipement et des procédés rigoureux

A Nice, le laboratoire a reçu une accréditation le 1er juillet 2018 pour les révélations de traces papillaires grâce à un procédé physico-chimique particulier. Les traces papillaires, ce sont des traces de doigts retrouvées sur divers supports. Elles sont exploitées, photographiées, puis comparées au fichier national des empreintes digitales.

Les techniciens suivent des modes opératoires très codifiés, très encadrés pour révéler des preuves scientifiques et remonter jusqu'aux auteurs d'infractions. Ils font les constatations sur le terrain, les agents de Nice effectuent environ 500 sorties par an. Ils prélèvent ensuite divers éléments, qu'ils analysent sur place ou en laboratoire. Les éléments prélevés sont placés sous scellés, ces scellés sont tracés en temps réels.

Nathalie est cheffe de l'identité judiciaire à Nice : "nous collectons sur place les supports qui peuvent comporter des traces et indices, et sur le plateau technique on révèle les traces qu'a pu laisser l'auteur sur un objet. Le laboratoire est ouvert 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine."

Un fonctionnaire de la police technique est scientifique est à la fois photographe, chimiste, biologiste, parfois ingénieur.

L'équipement obligatoire comporte une blouse, des gants, une charlotte, un masque, voire des lunettes. Le technicien se protège mais il doit surtout éviter de polluer la scène de crime.

Des recherches d'ADN sont également effectuées. Il existe aussi un produit miracle pour révéler les traces de sang sur une scène de crime, le Bluestar. Le produit est pulvérisé sur une surface et par un moyen chimio-luminescent, apparaissent des traces de sang latentes que l'auteur a pourtant voulu faire disparaître. Le produit fait apparaître une lumière bleue, immortalisée par une photographie réalisée dans la pénombre.

Les techniciens de la police technique et scientifique travaillent avec des sources de lumière particulières, ils ont parfois recours à l'odorologie en prélevant les odeurs corporelles laissées sur place, ils réalisent aussi des reconstitutions et des portraits robots.