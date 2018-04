Port Autonome Sud, Strasbourg, France

Un bateau passagers "simulateur" pour aider les pompiers à sauver des victimes prises au piège dans un incendie ou un naufrage en mer, voilà le dernier né du centre rhénan d'entraînement à la maîtrise des risques fluviaux (CRERF), en partenariat avec le SDIS 67 et inauguré vendredi 6 avril dernier.

Un dispositif construit à l'intérieur du Regina Rheni, le bateau-école des sapeurs-pompiers, qui mouille actuellement dans le port autonome de Strasbourg.

Les couloirs sont assez exigus, tout est pensé pour mettre les pompiers en formation en situation réelle. © Radio France - Emilie Garcia

Le simulateur est niché dans la cale du bateau-école : plusieurs petites cabines ont été reconstituées, avec des mezzanines pour certaines, dans un couloir très étroit. Certaines pièces abritent de la lingerie ou bien une salle à manger, avec une table et des chaises, pour augmenter la difficulté.

La salle "lingerie" du module d'entraînement. © Radio France - Emilie Garcia

On leur met le feu, on leur met la fumée, ils sont dans les mêmes conditions qu'un vrai feu

Le module a été entièrement pensé par Thierry Romilly, l'officier CRERF, il a dessiné des plans puis construit le simulateur de toutes pièces, dans la cale du bateau, sur un faux plancher. "Une nécessité", pour lui, puisque finalement "c'était le seul module qui nous manquait", explique-t-il.

Dans le simulateur, les stagiaires sont en conditions réelles : "on leur met le feu, la fumée, la chaleur, des mannequins au sol, et ils doivent se déplacer avec l'ARI, un appareil respiratoire lourd de près de 15 kilos parfois", ajoute-t-il. "Il n'y a pas vraiment de différence entre l'exercice et un vrai feu", souligne-t-il. L'objectif des stagiaires : récupérer les mannequins qui seront disposés au sol ou cachés sous les mezzanines, par exemple.

Différents scénarios

Les formateurs comme l'adjudant Franck Stelli ont déjà commencé à plancher sur les différents scénarios pour les futurs stagiaires : "On essaie de penser à leur faire faire des cheminements complexes, parce que c'est le propre de ce genre de module, très exigus et avec des choses au sol, ou bien qui peuvent tomber, par exemple, aussi", note-t-il.

Une cabine reconstituée dans le simulateur. © Radio France - Emilie Garcia

C'est quelque chose qui peut arriver n'importe où et n'importe quand

Un dispositif essentiel donc pour les sapeurs-pompiers, et un des seuls qui leur manquait pour s'entraîner à des sauvetages en mer, dans une région ou les croisières sont de plus en plus prisées des touristes, sur le Rhin ou le Danube. "C'est quelque chose qui peut arriver n'importe où et n'importe quand", souligne Thierry Romilly.

10 000 euros de budget

La construction du simulateur a coûté quelques 10 000 euros. Dés le mois de mai, les sapeurs pompiers qui viennent se former pourront avoir accès à ce simulateur. Pour 2018, c'est complet, il y a 16 stagiaires par jour qui vont venir tester ce nouveau module.