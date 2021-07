Un nouveau-né a été retrouvé, vivant, dans un sac poubelle, près de Lyon

Un bébé a été retrouvé, vivant, dans un sac poubelle à Meyzieu, une commune de l'Est lyonnais, mardi soir. Ce sont des passants qui l'ont trouvé vers 19h30. Le nouveau-né serait âgé d'un jour seulement.

Immédiatement prévenus, le SAMU et les pompiers l'ont pris en charge et le bébé a été transporté à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, dans la banlieue lyonnaise. Le nourrisson est en bonne santé et, semble-t-il, âgé d'un jour seuleemnt.

"Bouleversés par cette découverte" - la mairie de Meyzieu

"Nous sommes bouleversés par cette découverte", a réagi la mairie de Meyzieu, qui n'a connaissance d'aucune plainte pour disparition ou soustraction d'enfant. La mairie précise également être "à l'écoute des situations de vulnérabilité qui nécessitent un soutien de la collectivité".

Une enquête de police a été ouverte pour comprendre ce qu'il s'est passé.