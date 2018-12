Un nouveau né découvert sur le plateau arrière d'un pick-up dans l'Orne

Un nouveau né a été découvert à l'arrière d'un pick up dans l'Orne (photo d'illustration)

Nogent-le-Rotrou, France

Drôle de découverte pour une aide soignante ornaise. Ce mardi soir, en arrivant chez elle dans le Perche, elle a découvert un nouveau-né à l'arrière de son véhicule. Le bébé y aurait été déposé à l'hôpital de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) où elle travaille.

25 kilomètres avec un bébé à l'arrière du pick-up

L'automobiliste n'avait rien remarqué en quittant l'hôpital. Mais en arrivant chez elle, à 25 kilomètres de là, dans le Perche, elle s'est aperçue que quelque chose bougeait sur le plateau arrière de son pick up. Elle a alors découvert un nouveau né soigneusement emmailloté dans son lange.

Le petit garçon, âgé de quelques heures seulement, souffrait d'un début d'hypothermie. La température de son corps était tombée à 28 degrés. Les pompiers et le SMUR l'ont immédiatement pris en charge et conduit à l'hôpital de Mortagne-au-Perche (Orne). Le nourrisson a, depuis, été transféré au service pédiatrie du centre hospitalier d'Alençon (Orne) où son état n'inspire plus d'inquiétude.

Le parquet d'Alençon a été avisé, mais c'est le parquet de Chartres (Eure et Loir) qui dirige l'enquête. La justice va tenter maintenant de faire la lumière sur ce qui ressemble à un abandon...