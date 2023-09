Un nouveau patron à la tête de la police nationale dans la Vienne

A Poitiers, la PJ qui compte une quinzaine de policiers va donc passer au premier janvier prochain sous l'autorité de ce nouveau patron, qui porte désormais le grade de commissaire général. Une transition en douceur promet Muriel Rault qui rappelle que la PJ gardera sa compétence interdépartemental voire national.. Pour lui cette réforme, très contestée en interne, doit permettre d'apporter un plus ! D'ici là, il promet de travailler progressivement au rapprochement des deux services.

Près de 400 policiers dans la Vienne

Passé par la préfecture de police de Paris, puis chef d'état major de la police en Seine-Saint-Denis, Muriel Rault fixe ses priorités en tête desquels on trouve sans surprise la lutte contre les violences conjugales et les trafics de stupéfiants. Tout cela dans un contexte d'effectifs tendu malgré l'arrivée au début du mois de 12 policiers supplémentaires. A ce jour, PJ comprise, la police compte sur la Vienne près de 400 fonctionnaires. Autre priorité, réinvestir les quartiers des trois cités et des couronneries, privés de commissariat depuis qu'ils ont été brulés lors des émeutes du début de l'été