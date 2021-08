Un nouveau patron pour la compagnie de gendarmerie de Bayonne

Le capitaine Guillaume Favard au centre. Le capitaine Didier Avignon commandant en second à droite, et le lieutenant Thierry Payet Adjoint au commandant de compagnie à gauche

Il va diriger les 150 gendarmes de la compagnie de Bayonne. Le capitaine Guillaume Favard est le nouveau commandant de la compagnie de la Gendarmerie Nationale. L'officier de 37 ans vient de prendre ses fonctions à la caserne Marracq où il remplace le commandant Pascal Simon, parti à Mont de Marsan.

Deux grandes priorités

Guillaume Favard était jusqu'à présent à Paris, en poste de la direction générale. Retour sur le terrain. Il va appliquer les deux grandes directives gouvernementales : la lutte contre les violences intra-familiales et la lutte contre l'immigration clandestines, très présente en zone frontalière.

Six unités territoriales

Le nouveau patron de la gendarmerie à Bayonne dispose d'un effectif de 150 militaires repartis en six brigades et communautés de brigades. Des unités territoriales qui quadrillent le terrain de la côte basque à la Soule en passant par la Basse Navarre. Il peut aussi s'appuyer sur une brigade de recherche et deux pelotons de surveillance et d'intervention chargés de lutter contre la délinquance.