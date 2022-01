Bas-Rhin : un nouveau piège à VTT retrouvé dans une forêt à Gries

C'est en marchant dessus qu'une randonneuse a découvert une planche avec des clous, cachée sous un tas de feuille, dans la forêt de Gries jeudi 27 janvier. Un piège, traditionnellement orienté vers les VTTistes. Le même type que celui ayant provoqué la grave chute de l'un d'entre eux en septembre dernier.

Des pièges découverts toutes les semaines

"On est blasé parce que ça arrive tout le temps", explique Maxime Mouget, président d'Elsass VTTae, une association de plus d'un millier de cyclistes loisirs en Alsace. "Des fils tendus, des branches... on en voit toutes les semaines. Heureusement, les planches à clous c'est plus rares. La dernière, c'était en décembre".

Le piège était enterré sur le sentier - Sabine Schreiber

Selon son témoignage sur Facebook, la randonneuse aurait été légèrement blessée par un clou ayant transpercé sa semelle. Elle a immédiatement pris des photos, puis porté plainte, accompagné du maire de la commune. Le bon réflexe selon Maxime Mouget .

"Ca nous permet de localiser les pièges et de porter plainte. Souvent les cyclistes passent trop vite à côté des pièges et n'arrivent pas à les retrouver ensuite."

Cette agressivité envers la communauté VTT est usante

Pour lui, ces actes extrêmes sont le résultat d'un manque de clarté sur la place des VTT dans les forêts et d'une mauvaise interprétation de la loi. "Souvent les gens croient qu'on n'est juste "tolérés" sur les sentiers, alors qu'on a toute notre place. On ne conduit pas d'engins à moteur..."

Avec plusieurs associations, ils demandent à la ministre des Sports un texte pour faire changer les choses. "Ce serait intéressant qu'une loi vienne clarifier la situation pour tout le monde. Que certains agents de l'Etat ne viennent plus nous mettre des amendes alors que c'est interdit... Cette agressivité générale contre la communauté VTT est usante. On n'est pas des criminels."