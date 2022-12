Un nouveau point de deal démantelé à Perpignan dans la cité Clodion

Le démantèlement des points de deal se poursuit à Perpignan, c'est le message que veut faire passer la préfecture des Pyrénées-Orientales. Elle annonce qu'une opération a eu lieu dans la cité Clodion dans le quartier du Bas-Vernet pas plus tard que lundi dernier, le 28 novembre.

6 personnes interpellées

Selon les services de la préfecture cela fait plusieurs mois que le trafic de drogue était placé sous surveillance dans ce quartier. Des acheteurs et vendeurs réguliers sont repérés. Lundi, l'un des acheteurs a été pris en flagrant délit. Dans les foulée cinq autres personnes sont interpellées et placées en garde à vue.

À l'issue de celle-ci, trois sont placées en détention provisoire et seront jugées en janvier prochain. Parmi les personnes interpellées se trouvait notamment un mineur qui est lui sous contrôle judiciaire. Enfin, une autre personne devra s'expliquer pour une arme découverte à son domicile.

788 actions menées depuis début septembre à Perpignan

Cette opération de démantèlement n'est pas la première dans la ville. Depuis le début du mois de septembre, 788 opérations de ce type ont eu lieu contre seulement 67 l'année passée à la même date se félicite la Préfecture. Pour mener à bien ce travail, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a renforcé les moyens des forces de l'ordre . En septembre, 80 gendarmes supplémentaires sont arrivés à Perpignan pour "lutter contre l'insécurité".

Le démantèlement de ce point de deal intervient également trois mois et demi après une fusillade mortelle dans le secteur. Le soir du 14 août un jeune a été tué, un second sérieusement blessé non loin de la cité Clodion.