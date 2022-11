Photos : un nouveau pont et une nouvelle vie pour le village de Villegailhenc

Dans l'Aude, le 14 octobre 2018, le Trapel, ruisseau traversant Villegailhenc, gonflé par les pluies diluviennes, emportait le pont qui l'enjambait. Un pont détruit, symbole de ces inondations terribles. 15 personnes sont mortes dans l’Aude ce mois d’octobre 2018 dont 4 à Villegailhenc.

Suite à ces terribles inondations, les habitants ont vécu avec un pont provisoire pendant un peu plus de trois ans . Le chantier de reconstruction a débuté à la mi-janvier 2022, avec le retrait du pont provisoire.

un nouveau pont et une nouvelle vie pour le village de Villegailhenc. - MP

Un pont trois fois plus long

Et le nouveau pont rouvre ce lundi 28 novembre à 14h. Un pont plus solide que l’ancien, capable de résister à des crues d’une puissance supérieure à celle enregistrée en octobre 2018. L’édifice fait 48 mètres de long, presque trois fois plus long que l’ancien avec une pile centrale érigée dans le lit du Trapel pour soutenir le tablier coulé en béton armé. Sur ce nouveau pont, les voitures et les camions disposeront d’une chaussée large de six mètres. Un espace sera aussi dédié aux pétions. Et surtout les parapets pourront, si l'eau venait à monter par-dessus, se plier naturellement pour laisser passer l'eau. Les architectes ont insisté, si on avait la même crue qu'en 2018, il resterait encore entre 90 cm et 1 mètre avant d'arriver au tablier.

Trois nouveaux bâtiments municipaux

Mais ce pont c’est l’édifice central d’un village entier qui a été repensé. Parce que 38 maisons ont été abattues au bord du Trapel par mesure de sécurité. Il a donc fallu repenser tout l’espace public et inventé pour ces lieux désertés. Trois bâtiments municipaux vont aussi être inaugurés en même temps que le pont : les ateliers municipaux, le foyer de la commune et la maison citoyenne…

L’opération de reconstruction s’est élevée à trois millions d’euros dont 400.000 euros débloqués par le Département de la Gironde au titre de la solidarité départementale.

