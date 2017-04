Un nouveau président pour le Syndicat des vins de Chinon

Il s'agit de Francis Jourdan. Il a été élu jeudi soir pour représenter les 180 vignerons de Chinon.

Francis Jourdan est le nouveau président du syndicat des vins de Chinon. Il a été élu jeudi soir par les 26 membres siégeant au Conseil d'Administration. Il remplace désormais Jean-Martin Dutour qui a dirigé l'AOC de 2014 à 2017.

Vigneron sur la commune de Cravant-les-Côteaux, Francis Jourdan se met donc au service du collectif pour un mandat de 3 ans, renouvelable. Il est accompagné d'un nouveau bureau composé de Jean-Martin Dutour et Rodolfe Raffault vice-présidents, Bertrand Couly trésorier, Jérôme Billard secrétaire et les 5 présidents de secteurs que sont : Julien Raffault pour le Véron, Matthieu Baudry pour Cravant-les-Côteaux, Jean-Christophe Pelletier pour Chinon, Eric Hérault pour Panzoult et Marc Plouzeau pour la rive gauche de la Vienne.

13 Millions de bouteilles pour l'appelation

Les 180 vignerons de Chinon ont désormais un nouveau Président élu pour trois ans. Un poste clé d'autant que l'appellation Chinon est la plus importante appellation de vins rouge de Loire -13 millions de bouteilles produites chaque année- et qu'elle s'est agrandie fin 2016 en intégrant huit nouvelles communes dans son aire géographique de production.

Avec l'appui de son bureau, Francis Jourdan aura pour mission la promotion de l’appellation Chinon, la garantie de l’authenticité de ses vins, la surveillance et la poursuite des fraudes.