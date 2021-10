Un nouveau procès pour Alexandra Richard devenue un symbole des violences conjugales

Alexandra Richard, une femme devenue symbole des violences conjugales. En novembre 2020, cette mère de trois enfants a été condamnée par la cour d'assises de la Seine-Maritime à 10 ans de prison pour meurtre pour avoir tué son compagnon violent. C'était en octobre 2016 à Montreuil en Caux, près de Tôtes. Il avait bu et menaçait de la frapper. Elle a pris un fusil, l'a chargé mais la quadragénaire, victime au quotidien de violences conjugales, a toujours soutenu que le coup était parti par accident.

A l'approche de ce nouveau procès, des messages réclamant justice pour Alexandra Richard ont fleuri dans la rue, à Rouen et Evreux. La quadragénaire est soutenue par les associations féministes, qui ont fait de son histoire un combat pour étendre la présomption de légitime défense aux femmes battues. Lors du procès en première instance, l'avocate générale avait demandé la requalification des faits en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En condamnant l'accusée pour meurtre, les jurés sont allés plus loin dans la sanction.

L'association féministe Les Effronté.es revendique ces collages dans Evreux où doit se tenir le procès en appel.

Lors de son procès en première instance, l'accusée comparaissait libre. En appel, elle sera jugée détenue. La mère de famille a fait cinq demandes de remise en liberté depuis son incarcération. La dernière, c'était il y a moins de deux semaines et, comme les autres, elle a été rejetée pour risque de troubles à l'ordre public. L'association Les Effronté.es est à l'origine des collages à Evreux et Claire Charlès, sa porte parole, ne se voit pas comme un possible trouble à l'ordre public : "On n'est pas là pour troubler les débats, on a confiance en la justice, simplement on sait qu'il y a des carences et on est là pour apporter des éléments d'éclairage dans un débat qui pour nous est un débat démocratique mais d'intérêt général."

Pour les associations féministes, les magistrats ne sont pas suffisamment formés à la problématique des violences conjugales. Preuve en est, pour Claire Charlès, lors du premier procès d'Alexandra Richard : "On lui a demandé pourquoi elle n'était pas partie. ça dénote une méconnaissance profonde des mécanismes des violences conjugales, une méconnaissance profonde du mécanisme de l'emprise. Et pour nous, c'est du sexisme parce que c'est inverser la responsabilité, c'est inverser la culpabilité."

Pour nous, c'est l'expression d'une justice encore très patriarcale - Claire Charlès, porte-parole de l'association Les Effronté.es

Chaque année en France, une dizaine de femmes tuent leur conjoint violent. Et elles ne sont que trois à avoir été acquittées depuis 2015, quand l’affaire Jacqueline Sauvage a ouvert le débat sur la légitime défense des femmes battues. Aux yeux des féministes comme Claire Charlès, c'est une aberration : "Pour nous, c'est l'expression d'une justice encore très patriarcale, qui refuse la légitime défense aux femmes menacées de mort comme si elles devaient faire preuve de sang froid. En fait, on est tout le temps en train de chercher des moyens de leur dire : vous auriez pu faire autrement. On leur dit : pourquoi vous n'êtes pas partie? Pourquoi vous n'avez pas répliqué autrement?"

Les féministes voudraient voir la présomption de légitime défense étendue aux victimes de violences conjugales. Comme elle peut l'être pour les victimes de cambriolages. Une proposition de loi a été présentée par Les Républicains en 2019 à l'Assemblée nationale mais elle n'a jamais vu le jour. Les associations en appellent donc à nouveau aux députés à travers une pétition qui a recueilli à ce jour plus de 36.000 signatures.