Féminicides : un nouveau protocole pour les enfants témoins présenté à Bordeaux

Il y a un peu moins d'un an, le 4 mai 2021, Chahinez Daoud est morte brûlée vive par son mari à Mérignac. Terrible scène à laquelle a assisté l'un de ses trois enfants. Pour éviter "un double traumatisme", un nouveau protocole de prise en charge des enfants témoins du meurtre de l'un ou de leurs parents sera bientôt généralisé. Il été a présenté ce jeudi 17 mars à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, par le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet.

à lire aussi Féminicides : le centre de psycho-traumatisme de Bordeaux travaille sur un protocole pour les enfants

80 enfants orphelins et témoins de faits traumatisants en 2020

Dans le cadre de ce protocole, déjà expérimenté depuis 2016 en Seine-Saint-Denis, l'enfant sera désormais systématiquement emmené à l'hôpital par les services du Samu et pris en charge par des équipes pédiatriques et pédopsychiatriques spécialisées sur ces questions de psychotraumatismes. "Ils y resteront pendant au moins 72 heures, ce qui permettra de faire une première évaluation", indique le secrétaire d'État.

Parallèlement une ordonnance de placement provisoire sera prise par le procureur pour protéger l'enfant et le placer sous la responsabilité de l'Aide sociale à l'enfance. "Le procureur pourra aussi suspendre les droits de visites et d'hébergement pendant cette période voire une période plus longue, par exemple pour les parents de l'auteur qui pourraient vouloir rester en contact avec l'enfant, ce qui ne serait pas bon pour lui", poursuit Adrien Taquet.

Selon lui, plus de 80 enfants en 2020 sont devenus orphelins d'un ou de leurs deux parents et ont été témoins de faits traumatisants. Ce nouveau dispositif permettra de coordonner l'action des forces de l'ordre, des équipes de santé et du Département.