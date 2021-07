Un nouveau radar automatique sur la Rennes-Redon

Un nouveau radar flashera les automobilistes en excès de vitesse dès le mercredi 7 juillet, sur la D177 entre Rennes et Redon. Il est installé dans un secteur accidentogène, à hauteur de la commune de Saint-Just. La vitesse est limitée à 50km/h dans ce secteur.

Un radar automatique entrera en service ce mercredi 7 juillet sur la départementale 177 entre Rennes et Redon. Il est installé à hauteur de Saint-Just, au lieu dit Bel air, dans une portion limitée à 50km/h. Ce secteur est jugé accidentogène. Il se situe entre une zone d'agglomération et une courbe prononcée avant la zone de travaux de mise à deux fois deux voies de cet axe. Le radar flashera dans les deux sens de circulation.

11 morts sur les routes d'Ille-et-Vilaine

En Ille et Vilaine, le nombre d'accident est en baisse de 20% cette année, par rapport à 2019, mais le nombre de tués ne diminue pas. Onze personnes sont décédées dans des accidents de la route entre le 1er janvier et 1er juillet 2021. Après l'alcool, la vitesse est un facteur aggravant des accidents. Dans un communiqué, la Préfecture indique qu'en 2019, "dans le département, la vitesse a constitué un facteur aggravant ou déterminant dans 273 accidents, entraînant 11 décès et 370 blessés. "