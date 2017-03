Un nouveau radar autonome en service en Meurthe-et-Moselle

Un nouveau radar de vitesse autonome est en service depuis ce vendredi 3 mars en Meurthe-et-Moselle sur la départementale entre Richardménil et Viterne près de Nancy. La préfecture indique que sur cette partie de route six personnes sont mortes depuis 2011, 13 ont été gravement blessées.

"Depuis le début de l'année 2017, cinq personnes sont décédées sur la route en Meurthe-et-Moselle, contre quatre à la même période l'an passé", écrit la préfecture de Meurthe-et-Moselle dans un communiqué. "Pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route", le préfet Philippe Mahé annonce qu'il renforce les opérations de contrôles routiers tout le week-end du 4 mars sur l'ensemble du département.

Depuis ce vendredi 3 mars, un nouveau radar de vitesse autonome est en service sur la départementale 331 entre Richardménil et Viterne près de Nancy. Ce radar autonome automatique a la spécificité de pouvoir être déplacé. La préfecture prévient qu 'il sera déplacé régulièrement entre plusieurs sites identifiés sur le parcours dans les deux sens de circulation. Sur cette partie de route, limitée à 90km/h , six personnes sont mortes, 13 ont été gravement blessées depuis 2011. C'est la vitesse excessive qui reste ici l'un des principaux facteurs d'accident. En Meurthe-et-Moselle, un radar autonome est déjà en place depuis juillet dernier sur la RD611 entre Toul et Dieulouard.