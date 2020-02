Crest, France

Un nouveau radar tourelle dégradé dans la Drôme. L'appareil, situé à Crest sur la départementale 538, avait été installé plus tôt dans la semaine, mercredi 29 janvier. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a été visé par deux coups de feu. Un projectile a atteint l'appareil. On ne sait pas si l'appareil est toujours en état de fonctionnement.

Ces radars nouvelle génération permettent de flasher dans les deux sens de circulation et sont installés sur un mat métallique. Depuis décembre dernier, six appareils de ce type ont été dégradés voire détruits en Drôme et en Ardèche.