Un nouveau radar tourelle vandalisé en Ardèche

Un nouveau radar vandalisé dans la nuit de dimanche à lundi en Ardèche, dans le sud du département. Il s'agit du radar tourelle fraîchement installé à Vinezac. Selon les premières constatations, la vitre a été brisée et les câbles électriques arrachés. Une enquête est en cours, mais entre les mois d'avril et juin dans la Drôme et en Ardèche au moins sept radars automatiques ont déjà été détériorés.