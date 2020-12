Un nouveau recours contre les éoliennes de Bernagues sur le massif de l'escandorgues

collectif "pour la protection des Paysages et de la biodiversité 34

Un nouveau recours contre les 7 éoliennes du plateau de Bernagues, sur la commune de Lunas, dans le massif de l'Escandorgue. Cette fois, le collectif "Pour la protection des paysages et de la biodiversité de l'Hérault et de l'Aveyron" attaque ces éoliennes, propriétés d'ERL, Energie Renouvelable Languedoc du groupe Valeco devant la justice civile pour demander leur démolition.

Les permis de construire de ces éoliennes ont été annulés par le Conseil d'Etat en 2017. Mais il faut une décision de démolition pour qu'elles soient en effet déconstruites. Le collectif dénonce les effets néfastes des éoliennes sur la biodiversité et notamment la cohabitation impossible avec un couple d'aigle royal et les chauve-souris. Un vautour-moine a été tué en février 2020. Le préfet de l'Hérault a d'ailleurs publié deux arrêtés, le 12 mars 2020, pour interdire l'exploitation des éoliennes, de jour pour protéger les oiseaux et de nuit pour les chiroptères.

Rappelons que ces dites éoliennes dont le permis étaient annulées ont quand même pu obtenir de la part de la cour d'appel de Montpellier en 2019 un sursis, une sorte de dérogation pour être exploité en attendant de déposer un autre permis.

C'était avant les arrêtés préfectoraux de mars 2020 et l'audience de ce mardi.