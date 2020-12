Un nouveau refus d’obtempérer provoque un accident mais par chance les gendarmes ne sont pas blessés

Dans sa fuite un cambrioleur force un barrage de gendarmes et provoque un grave accident de la route à hauteur de Roquemaure (Gard). Heureusement les deux gendarmes de la brigade locale ne sont pas blessés mais le choc a été très violent.

Ce mardi 1 décembre vers 9 heures et demi, les gendarmes sont avisés d'un cambriolage sur la commune de Laudun-Lardoise

Quand les forces de l'ordre arrivent sur place, il y a deux individus suspects. Un des deux réussi à prendre la fuite au volant d’un véhicule et force le barrage mis en place.

Par chance les deux gendarmes ne sont pas blessés mais le choc a été très violent

Le cambrioleur fuit en direction d'Avignon sur la RN 580. Quand il arrive au niveau de la commune de Roquemaure, le fugitif n’obtempère pas et provoque de lui même un accident en percutant de face un véhicule de la brigade de gendarmerie locale. L’individu, dont le véhicule s’est immobilisé sur le toit a été interpellé puis placé en garde à vue après.

Les deux militaires de la gendarmerie ne sont pas blessés mais le choc a été violent et aurait pu avoir de graves conséquences. Dans le Gard le nombre de refus d'obtempérer à augmenter de 20% depuis le début de l'année.