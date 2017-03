Un nouveau réseau de trafic de drogue démantelé sur Annecy

Les policiers annéciens ont annoncé ce mardi l’arrestation de six trafiquants. Ils ont entre 20 et 40 ans et sont d’origine albanaise. Ils ont été interpellés samedi dernier dans l’agglomération d’Annecy et à Lyon.

Contrairement aux dernières affaires de stupéfiants menées sur Annecy, cette fois, le réseau était piloté depuis Lyon par un homme d’origine albanaise âgé de 35 ans. Selon les enquêteurs, il avait décidé de prendre la place laissée vacante sur l’agglomération d’Annecy après le démantèlement en fin d’année dernière d’une équipe de dix-sept trafiquants. Pour cela, il a fait venir d’Albanie jusque sur le bassin annécien cinq comparses. Et à chacun son rôle. Un occupait le poste de son lieutenant sur place et les quatre autres, la fonction de vendeurs dans les rues d’Annecy.

Héroïne et cocaïne

Les policiers ont rapidement été alertés de la présence de cette nouvelle bande. Ils ont pu observer et surveiller la reconstruction du réseau. Dix semaines d’enquête et de surveillance jusqu’à samedi dernier. Cinq trafiquants ont été arrêtés dans des hôtels à Sevrier et Argonay tandis que le chef du groupe était interpellé à Lyon. Le groupe d’enquêteurs spécialisés dans la lutte contre les stupéfiants du commissariat d’Annecy a également mis la main sur trois kilos d’héroïne et de cocaïne ainsi que six kilos de cannabis. Ils ont également saisi 43 000 euros en liquide.