Un nouveau séisme, mesuré à 3,6 secoue Strasbourg ce vendredi soir

La terre a de nouveau tremblé à Strasbourg ce vendredi soir. Un séisme mesuré pour le moment à 3,6 sur l'échelle de Richter et dont l'épicentre est situé à 6 kms de Strasbourg selon le réseau Rénass, le réseau national qui mesure les séismes en France.

Mardi 19 janvier au soir, un séisme de magnitude 2,1 avait été enregistré, avec un épicentre à La Wantzenau et Vendenheim, près du site de géothermie profonde. Plusieurs séismes secouent la région de Strasbourg depuis ces derniers mois. Le plus important a eu lieu le 4 décembre, il avait été mesuré Pour les précédents, l'entreprise de géothermie profonde Fonroche a été mise en cause.

Le projet de centrale géothermique, implantée à Vendenheim a été définitivement arrêté après les séismes du 4 décembre. Cette série de tremblements de terre a provoqué des dégâts dans la commune de La Wantzenau notamment -des maisons endommagées, fissurées. Pour l'instant, 400 demandes d'indemnisation ont été déposées.

Plus d'informations à venir.