Un nouveau squat évacué à Montpellier avenue de Toulouse

Après la perquisition menée dans un squat au 44 de l'avenue de Toulouse lundi, 17 Georgiens dont 6 sans papier ont été expulsés ce jeudi matin par la police sur ordre de la préfecture. Tout s'est déroulé dans le calme.

Les 6 ressortissants en situation irrégulière ont été placés en centre de rétention administrative.

Lundi la police était déjà intervenue dans ce squat pour une affaire de vols et de recels, une vingtaine de personnes avaient déjà été interpellées dont certaines étaient de nouveau présentes ce jeudi matin.

"Cette évacuation, menée dans le respect des règles de droit par les effectifs de la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) et de la Direction Inter-Départementale de la Police aux Frontières (DIDPAF) sous la coordination de la préfecture, s’est déroulée sans incident. Le préfet de l'Hérault réaffirme sa volonté de s'attaquer au problème des squats dans le département et de faire respecter la loi. Les personnes qui s'introduisent dans la propriété d'autrui sans autorisation, soit par effraction, tromperie ou menace sont dans l'illégalité la plus totale, d'autant plus quand ils ne sont pas en situation régulière au regard du droit au séjour sur le territoire national." rappelle la préfecture dans un communiqué

