Un nouveau squat évacué dans la métropole de Bordeaux

Après le bidonville de Brazza sur la rive droite de Bordeaux mi-juillet, puis Blanquefort mardi, c'est à Bruges, avenue de Terrefort, qu'un nouveau squat a été vidé. Il était occupé par une quarantaine de Bulgares dont une douzaine d'enfants. Le terrain appartient à Bordeaux Métropole et une ordonnance d'expulsion avait été rendue en octobre 2022. L'opération s'est déroulée sans difficulté selon la préfecture de la Gironde, qui pointe "l'illégalité de l'occupation, les conditions de vie des personnes sur place et l'amoncellement de déchets". Trois familles avec trois mineurs répondent aux critères d'éligibilité (volonté affirmée d'insertion, projet de vie en France ou scolarisation des enfants...) et vont bénéficier d'un accompagnement social.

