Un nouveau squelette exhumé lors de travaux au centre-ville de Grenoble

Grenoble, France

Depuis fin juin rue de la République à Grenoble, et comme auparavant place Grenette, les travaux engagés pour la réfection des places et la piétonnisation de rues supplémentaires permettent de sonder un peu plus l'histoire de Grenoble.

C'est ainsi que sous la rue de la République sont apparus les murs d'un ancien couvent du XIIIe siècle et plusieurs sépultures qui livrent petit à petit leurs secrets. Dont des ossements qui sont délicatement dégagés et seront conservés pour des études scientifiques et d'éventuelles expositions en musée.