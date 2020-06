Un nouveau suspect identifié dans l'enquête sur la disparition de la petite Maddy

La police allemande a annoncé ce mercredi enquêter sur une nouvelle piste dans l'affaire de la disparition de Madeleine MacCann, la "petite Maddy", dispru en 2007 au Portugal. À l'époque, la petite britannique de trois ans est en vacances avec ses parents dans la petite station balnéaire de Praia da Luz, dans le sud du pays. Le 3 mai, elle disparaît de sa chambre d'hôtel. Le ministère publique de Brunswick enquête actuellement sur un "citoyen allemand de 43 ans, soupçonné de meutre".

Résultat d'une collaboration entre pays

Le suspect, actuellement en prison dans une autre affaire, serait un délinquant sexuel déjà condamné à plusieurs reprise, notamment pour avoir agressé des enfants. Les enquêteurs allemands ont travaillé main dans la main avec leurs homologues britanniques et portugais pour identifier cet homme. Il aurait vécu régulièrement dans la région entre 1995 et 2007, dans une maison située entre Lagos et Praia da Luz. Il aurait travaillé dans la restauration, mais des éléments tendent à prouver qu'il aurait aussi commis des cambriolages et participé à du trafic de drogues.

Les policiers lancent un nouvel appel à témoin pour recueillir tout renseignement au sujet de ce suspect.

Un nouveau rebondissement 13 ans après les faits

L'identification de ce suspect arrive 13 ans après l'enlèvement supposé de la fillette. Après des centaines d'interrogatoires et des perquisitions, le mystère reste entier quant au devenir de la petite Maddy. L'affaire a notamment été marquée par la mise en examen des parents de l'enfant, finalement blanchis. L'inspecteur en charge de l'enquête avait été limogé et l'enquête classée en 2008 avant d'être rouverte cinq ans plus tard. La police britannique a ouvert sa propre enquête en juillet 2013.

Les parents se sont toujours dits convaincus que leur fille avait été enlevée et pourrait encore être en vie.